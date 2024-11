Stati Uniti, alle persone LGBTQIA abbandonate i parenti sostenitori di Donald Trump per queste feste

La vittoria di Donald Trump alla Casa Bianca ha messo in allarme rosso l’intera comunità LGBTQIA

La dottoressa Amanda Calhoun – Psichiatra infantile della Yale University – ha parlato con Joe Reid, conduttrice della MSNBC, affermando che sarà inevitabile una stagione di feste molto tesa per molte persone LGBTQIA.

La politica aggressiva e feroce anti-LGBTQIA del prossimo Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump ha lasciato le persone queer – in particolare le persone trans – molto terrorizzate per il proprio futuro. In molti affermano che il voto dato a Donald Trump è stato un atto di violenza contro le comunità emarginate contro cui si scaglia e per molti, si è trattata di una violenza commessa dai propri familiari che nel segreto dell’urna hanno votato per il Tycoon.

Joe Reid ha domandato a Calhoun a cosa dovrebbero pensare le donne, le persone LGBTQIA e altri gruppi di minoranza mentre le festività si avvicinano: “Consiglia, solo da un punto di vista psicologico, di stare con loro?”.

La risposta della dottoressa Amanda Calhoun è stata netta: “”C’è una spinta, credo solo una norma sociale, che se qualcuno è della tua famiglia ha diritto al tuo tempo. E credo che la risposta sia assolutamente no. Se stai attraversando una situazione in cui hai dei familiari, dei cari amici che sai che hanno votato in modi che sono contro di te, contro il tuo sostentamento, va benissimo non stare con quelle persone e dire loro perché, dire, ‘Ho un problema con il modo in cui hai votato perché andava contro il mio stesso sostentamento, e non sarò con te in questa festa, ho bisogno di prendermi un po’ di spazio per me”.

Un messaggio rivolto sia agli adulti e sia ai i genitori di bambini vulnerabili: “Non penso che dovresti forzare i bambini, non penso che dovresti forzare gli adulti a stare con le persone solo perché sono la tua famiglia”.

Concludendo: “Potrebbe essere essenziale per la tua salute mentale“.

Prima della vittoria di Donald Trump per il suo secondo mandato alla Casa Bianca, le persone LGBTQIA soffrivano per le Leggi anti-LGBTQIA applicate in diversi Stati.

Uno studio – pubblicato a settembre – ha dimostrato che le Leggi anti-transgender hanno una relazione causale diretta con i tentati suicidi tra i giovani con tassi di tentato suicidio aumentati del 72% dopo che sono state approvate queste Leggi.

E dopo la vittoria del Tycoon, le chiamate, i messaggi e le chat arrivate al The Trevor Project (organizzazione per la prevenzione del suicidio tra i giovani LGBTQIA) sono aumentati di quasi il 700%. Un aumento molto preoccupante.

